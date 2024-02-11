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Врач объяснил, в чем уникальность Овечкина

Реабилитолог Воробьевский считает, что у Овечкина отличная генетика

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Врач-остеопат, рефлексотерапевт, реабилитолог Владислав Воробьевский высказался о том, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» 38-летний Александр Овечкин проводит менее результативный сезон, чем предыдущий. В комментарии «Газете.Ru» специалист объяснил, в чем заключается уникальность Овечкина, добавив при этом, что у каждого спортсмена есть потолок возможностей.

«У него отличная генетика, к тому же тренер выбирает грамотный подход к тренировкам. И все же рано или поздно наступает момент, когда спортсмен достигает определенного потолка и ему приходится уступать дорогу новому поколению чемпионов», — считает медик.

Врач-физиотерапевт АО «Медицина» Евгения Мурашкина поддержала слова Воробьевского, отметив, что спортсмены, находясь под опекой тренера и спортивного врача, своевременно получают квалифицированную помощь, что играет одну из решающих ролей в карьере.

«После растяжений, переломов, вывихов спортсменам назначают курсы реабилитации: физиотерапию, лечебную физкультуру. Нельзя оставлять без внимания даже, казалось бы, незначительные травмы и недомогания. Чем раньше начнется восстановительное лечение, тем лучше», — подытожила Мурашкина.

В текущем сезоне Овечкин забросил 12 шайб в 47 матчах. В предыдущем сезоне он стал автором 42 голов в 73 играх.

Ранее Воробьевский объяснил, почему Костомарову необходимо восстанавливать сердце.

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