Канадский хоккеист заявил, что ему грустно из-за выступления клуба КХЛ

Бывший форвард «Барыса» Линден Вей в комментарии Legalbet.kz поделился мнением о невыходе казахстанского клуба в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Слежу за «Барысом» — и мне грустно видеть, что он уже не выйдет в плей-офф. Знаю, как много значит выход в плей-офф для болельщиков и самого клуба. Надеюсь, в следующем сезоне у них будет хороший состав игроков — и смогут побороться за высокое место в лиге», — заявил канадец.

В текущем сезоне Вей выступает в Германии за «Адлер Маннхейм», в составе которого провел 30 матчей, набрав 29 (7+22) очков при показателе полезности +11.

«Барыс» в текущем сезоне КХЛ набрал 46 очков в 61 матче и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Астаны стал первой командой на Востоке, потерявшей шансы на выход в плей-офф-2023/24.

В ближайшем матче «Барыс» в гостях померится силами с владивостокским «Адмиралом». Встреча пройдет 13 февраля. Начало в 12.30 по московскому времени.

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