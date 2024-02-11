Боец сравнил первую победу в UFC и секс

Боец смешанного стиля (MMA) Богдан Гуськов сравнил первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и секс. Его слова приводит YouTube-канал промоушена.

«Первая победа в UFC — это даже лучше секса. Это круто для развития моей карьеры. Победа есть победа, она означает для меня достойный контракт. В первом бою в UFC я не смог ничего показать из-за короткого тренировочного лагеря, плюс сказался долгий перелет в Париж. Теперь я готов забраться на вершину», — заявил спортсмен сразу после боя.

В ночь на 11 февраля по московскому времени 31-летний боец победил нокаутом американца Зака Паугу в первом раунде поединка, проходившего в рамках турнира UFC Vegas 86. На бой Гуськов вышел с флагами России и Узбекистана. Дебютант промоушена получил бонус за лучшее выступление вечера.

Всего за карьеру 31-летний Гуськов по прозвищу Царевич одержал 15 побед при трех поражениях.

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