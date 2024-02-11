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Овечкин обновил уникальный рекорд «Вашингтона»

Овечкин обновил рекорд «Вашингтона», забив в четырех матчах подряд

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил в четырех матчах подряд, он забросил шайбу в пустые ворота в игре с «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата.

Таким образом, россиянин обновил рекорд «Кэпиталз» по продолжительности голевой серии для игроков не моложе 38 лет. Последний раз Овечкин забивал в четырех матчах подряд в прошлом сезоне – в марте 2023 года.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 47 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 12 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 834 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 60 голов.

Поединок «Вашингтона» и «Бостона» завершился победой «столичных» со счетом 3:0. Следующий матч «Кэпиталз» проведут 11 февраля против «Ванкувер Кэнакс», стартовая сирена прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин побил рекорд Гретцки, забросив в пустые ворота.

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