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Российский тренер предложил отдать медали Игр Канаде из-за дела Валиевой

Тренер Жулин: пусть канадские фигуристы получат бронзу, Россия все равно первая

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заслуженный тренер Александр Жулин заявил, что для него является неоспоримым тот факт, что Россия — первая по итогам командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх — 2022 даже после дисквалификации Камилы Валиевой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«А какими были тогда канадцы? Четвертыми? Да пусть получают бронзу, мы‑то все равно не будем получать. Мне не жалко. Для нас мы все равно первые, а кто там дальше что будет получать после первого места — мне все равно», — заявил Жулин.

Изначально медали «командника» были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

7 февраля ISU выступил с заявлением, в котором говорится, что решение о перераспределении медалей командного турнира принималось на основании всесторонней оценки экспертов по праву и соответствует вердикту, которая вынесла комиссия CAS. Канадская сторона с таким решением не согласилась, Олимпийский комитет страны вместе с Федерацией рассматривают вариант подачи апелляции.

Ранее были названы виновные в дисквалификации Валиевой.

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