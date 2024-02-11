Российский хоккеист лишится более 3,5 миллиона рублей за грязный прием в матче НХЛ

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров получил двухматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» российский защитник ударил в область головы и шеи форварда соперника Лукаса Рэймонда. В результате этого приема россиянин получил большой пятиминутный штраф, а также дисциплинарный штраф до конца игры. Встреча завершилась победой «Детройта» в овертайме со счетом 4:3.

Также согласно условиям коллективного соглашения, из его зарплаты вычтут $39 тыс. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играл за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».

Свой дебютный матч за «Ванкувер» россиянин проводил 3 декабря 2023 года против «Калгари». Защитник отыграл 17 минут и 35 секунд. Его новая команда одержала победу со счетом 4:3, а Задоров отметился результативной передачей. Всего на счету россиянина 1 заброшенная шайба и 3 результативных передачи в 27 матчах за «Ванкувер».

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