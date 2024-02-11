Жирков оценил ситуацию с продлением контракта Чалова с ЦСКА

Бывший защитник сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков оценил возможный отъезд нападающего ЦСКА Федора Чалова в европейский клуб. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Ситуация с продлением контракта Чалова? Нормальная ситуация, когда человек переходит из одной команды в другую. Хотя я не знаю, уйдет он из ЦСКА или нет.

Посоветовал бы ему уехать в Европу? Чалов тоже играл в европейском клубе. В целом я положительно отношусь, когда наши ребята уезжают пробовать свои силы в Европу. Почему не попробовать себя? Он хорошо играет, забивает», — сказал Жирков.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. По информации Тимура Гурцкая, «Зенит» проявляет интерес к нападающему.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

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