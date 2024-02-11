Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Севильи» назвал россиянина, способного претендовать на «Золотой мяч»

Аргентинец Пареха заявил, что Головина отлично примут в любой европейской лиге

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший защитник «Севильи», «Эспаньола» и «Спартака» Николас Пареха признался, что ему нравится игра российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Головин мне очень нравится. Может ли он в ближайшее время стать одним из претендентов на «Золотой мяч»? Возможно. Это правда, что он хороший игрок, который долгое время выступает во Франции. Его отлично примут в любой европейской лиге», — сказал Пареха.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 18 матчей, забив пять мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

9 февраля «Монако» с Головиным в составе уступил в 1/8 финала Кубка Франции «Руану», выступающему в третьей по силе лиге, в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Ранее Самедов заявил, что следит за российскими игроками в Европе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами