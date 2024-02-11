Экс-игрок «Севильи» назвал россиянина, способного претендовать на «Золотой мяч»

Бывший защитник «Севильи», «Эспаньола» и «Спартака» Николас Пареха признался, что ему нравится игра российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Головин мне очень нравится. Может ли он в ближайшее время стать одним из претендентов на «Золотой мяч»? Возможно. Это правда, что он хороший игрок, который долгое время выступает во Франции. Его отлично примут в любой европейской лиге», — сказал Пареха.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 18 матчей, забив пять мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

9 февраля «Монако» с Головиным в составе уступил в 1/8 финала Кубка Франции «Руану», выступающему в третьей по силе лиге, в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

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