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Названа главная проблема Угальде в «Спартаке»

Экс-футболист Деменко: на Угальде будет давить его стоимость

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IMAGO/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» выразил сомнения в рентабельности приобретения «Спартаком» форварда Манфреда Угальде.

«Пока, честно говоря, ничего сверхъестественного. Уже говорил, что ему будет тяжеловато. Чемпионат у нас другой. Тяжеловато будет, потому что его купили за такую сумму. Если бы его купили дешевле, было бы меньше разговоров, потому что теперь ему надо будет постоянно что-то доказывать. Игрок он на самом деле неплохой – быстрый, с мячом хорошо работает. Но это не те деньги, которые он стоит, на сегодняшний день. Чтобы его продать за них, «Спартаку» нужно будет играть в Европе, где он сейчас выступать не будет. Руководители принимают решение… Спортивный, генеральный директор – новые появились, поэтому и такой трансфер совершили, наверное», — считает Деменко.

«Спартак» приобрел 21-летнего коста-риканца Угальде у «Твенте» из Нидерландов за €13 млн. Это вторая по дороговизне покупка в истории красно-белых и самая дорогая продажа в истории «Твенте».

Ранее Леонид Федун обвинил в непрофессионализме руководство «Спартака» из-за Джикии.

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