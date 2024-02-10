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«Спартаку» предрекли потерю Джикии и увольнение Абаскаля

Зарема Салихова: «Спартак» потеряет Джикию, а Абаскаля уволят

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что капитан команды Георгий Джикия покинет клуб, а затем уволят наставника красно-белых Гильермо Абаскаля, передает Metaratings.ru.

«Как решится ситуация с Джикией? Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера», — сказала Салихова.

В текущем сезоне Джикия провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В первом матче после рестарта чемпионата команда на выезде сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее Федун обвинил в непрофессионализме руководство «Спартака» из-за Джикии.

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