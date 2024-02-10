Канадский журналист: Россия занимает второе место в хоккее

Журналист канадского TSN Брайан Хейз на YouTube-канале издания заявил, что Россия занимает только второе место в мировом хоккее, уступая Канаде.

«Россия в прошлом участвовала в Олимпийских играх, но ее не называли Россией. Это были «нейтральные спортсмены», что бы это, черт возьми, ни значило, я не знаю», — сказал Хейз.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Правление IIHF 12-13 февраля проведет двухдневное заседание в Цюрихе, одним из вопросов повестки должно стать обсуждение возвращения России и Белоруссии.

Ранее главу мирового хоккея назвали негодяем.