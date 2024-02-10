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Кокорина признали лучшим футболистом Кипра

Футболиста «Ариса» Кокорина признали лучшим игроком Кипра

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пресс-служба клуба «Арис»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра. Об этом передает пресс-служба клуба.

Российский футболист был удостоен награды от Союза спортивных журналистов Кипра. Также Кокорин попал в символическую сборную 2023 года.

Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

В 2018 году Кокорин попал в тюрьму. Он стал фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Нападающий в одном из заведений столицы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму, и получил реальный срок. В сентябре 2019 года он вышел по УДО.

В следующем матче чемпионата Кипра «Арис» сыграет с «Кирмиотиссой».

Ранее на Кипре заявили, что Кокорин мог бы заиграть в Италии.

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