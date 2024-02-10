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«Зенит» лишился одного из бразильцев

Тренер «Зенита» Семак подтвердил, что бразилец Ду Кейрос уходит из команды

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ФК «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что бразильский полузащитник команды Ду Кейрос отправится в аренду в «Гремио» из Бразилии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы учитываем желание футболиста, который хочет больше получать игровой практики. Он достаточно молод, и мы понимаем, что ему нужно играть. Все наши игроки в строю, на сегодня травмированных нет. Обойма позволяет ему уйти и получать игровую практику», — заявил Семак.

О соглашении «Зенита» и «Гремио» по Ду Кейросу заявил председатель правления российского клуба Александр Медведев, отметивший, что бразильская команда арендовала футболиста с правом выкупа.

23 июня 2023 года бразилец присоединился к «Зениту» и провел первую тренировку. Он дебютировал за клуб в матче за Суперкубок России против ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

24-летний футболист всю свою карьеру провел в бразильском «Коринтиансе», за который выступал с 2021 по 2023 год.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Зенит» не смог продать своего игрока из-за США.

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