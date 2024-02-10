Комментатор Орлов объяснил, почему игрок ЦСКА Чалов нужен «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может пригодиться петербургскому «Зениту». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У него высокий футбольный интеллект. Убежден, он быстро сыграется с бразильцами, поймет их на поле, найдет с ними общий язык. Если помните, я составлял символическую сборную первой части чемпионата России. Включил в нее Чалова, а не Тюкавина. Не все поняли такой выбор. Но я считаю, что армеец разнообразнее, опытнее», — заявил Орлов.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. По информации Тимура Гурцкая, «Зенит» проявляет интерес к нападающему. В начале февраля Чалов отправился из Турции в Москву для переговоров по новому контракту с ЦСКА.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее Чалова предостерегли от перехода в «Зенит».