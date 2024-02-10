В ISU объяснили, почему не отдали медали Олимпиады Канаде из-за Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал официальное заявление, в котором объяснил, почему после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил бронзовые медали командного турнира Олимпийских игр — 2022 получила сборная России, а не канадская команда, которая стала четвертой.

«Эта оценка была основана на применимых правилах и принципах, характерных для этих командных соревнований, и, следовательно, является единственным решением, соответствующим вердикту комиссии CAS», — отмечено в заявлении.

Изначально медали «командника» были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

Федерация фигурного катания (Skate Canada) и Олимпийский комитет Канады находятся в диалоге по возможности подачи собственной апелляции из-за решения ISU.

Ранее финский врач удивился препаратам, которые принимала Валиева.