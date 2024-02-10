Слуцкий: в Китае разрешено насилие над молодыми, это развязывает руки

Российский специалист Леонид Слуцкий, который тренирует китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», в интервью «Лиге ставок» рассказал, что в Китае разрешено применять физическое насилие над молодыми футболистами.

«Применять физическое насилие над молодыми подопечными – у них разрешено и в школах, и в футбольных коллективах. И это могут делать старшие, не спрашивая разрешения и не имея хороших человеческих отношений. Поэтому это очень сильно развязывает тебе руки. В прямом и переносном смысле», — заявил Слуцкий.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее в «Шанхай Шэньхуа» объяснили, почему клуб выбрал Слуцкого.