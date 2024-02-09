Ступак ответила на слова Вяльбе, которая заявила, что у спортсменки проблемы с головой

Российская лыжница Юлия Ступак ответила на претензии Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая заявила, что у спортсменки есть проблемы с головой и отсутствием мотивации, передает РИА Новости.

«Мое настроение хорошее, мотивация на месте. Не вижу необходимости отвечать на вопрос о мотивации. Все в порядке, дело в международных соревнованиях», — сказала Ступак.

9 февраля Ступак принимала участие в спринте, который состоялся в рамках Спартакиады. Лыжница не смогла выйти в финал соревнований, вылетев на полуфинальной стадии.

Ступак (в девичестве — Белорукова) вышла замуж за мастера спорта по лыжным гонкам Никиту Ступака в 2019 году. Лыжник сделал девушке предложение сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018, где она стала двукратной бронзовой призеркой (в спринте и в эстафете).

С сезона-2020/21 лыжница начала выступать под фамилией Ступак. 7 января 2020 года она родила сына Арсения.

Ранее Вяльбе заявила, что у олимпийской чемпионки Ступак проблемы с головой.