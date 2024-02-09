Костомаров рассказал, когда выйдет фильм с его участием

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал в своем Telegram-канале, что про него был снят фильм, который выйдет 9 марта.

«Ровно через месяц! Смотрите в кино с 9 марта фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Я сам еще не видел, что получилось, оценим вместе», — сказал Костомаров.

Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также он дважды выигрывал золото чемпионатов мира, и трижды — чемпионатов Европы.

В 2007 году Костомаров был награжден Орденом дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

Ранее Костомаров выложил видео в день рождения.