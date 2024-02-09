ЦСКА потерпел первое поражение в межсезонье

Московский ЦСКА уступил «Сочи» на сборах в Турции.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

В начале первого тайма за армейцев отличился Виктор Давила, но уже через две минуты Никита Бурмистров восстановил равновесие. Под занавес первой половины игры Мартин Крамарич установил окончательный счет матча.

Это поражение стало для красно-синих первым в зимнее межсезонье.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает восьмое место, набрав 28 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе 11 баллов.

На первом месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. На два очка от «Краснодара» отстает петербургский «Зенит». Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 32 очка.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле «Оренбург». Матч состоится 2 марта. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени.

«Сочи» приедет на выезд в Калининград, где сыграет с местной «Балтикой». Игра пройдет 3 марта. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее Федор Чалов покинул расположение ЦСКА.