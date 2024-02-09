Стало известно, сможет ли Валиева выступать в шоу во время дисквалификации

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказала, на каких условиях Камила Валиева сможет быть участником ледовых шоу во время дисквалификации, передает «Спорт-Экспресс».

В РУСАДА отметили, что взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена. Также в организации сказали, что участие в шоу может создать риски для самой спортсменки.

«Если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации. Это может привести к удвоению срока санкции», — заявили в РУСАДА.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире на Играх-2022 в Китае. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять золото у сборной России.

Ранее команда Этери Тутберидзе убрала Валиеву с афиш своих шоу.