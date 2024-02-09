16-летнего вундеркинда тенниса из России назвали «азартной»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила прогресс 16-летней россиянки Мирры Андреевой, которая добралась до четвертого круга на Australian Open — 2024.

«Удивляет, насколько мудро Мирра развивается в своей карьере. Не останавливается на достигнутом. Это точно не тот игрок, который один раз взлетел на одном турнире — и больше его не видно, как, например, Эмма Радукану (британская теннисистка выиграла US Open — 2021, а сейчас занимает 296-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). — «Газета.Ru»).

Мирра постоянно о себе заявляет, работает над собой, ей всегда мало, она голодна до побед. Пока первой ракеткой мира не станет, она не успокоится: настолько она азартная. У нее прямо адреналин в крови бьет, чтобы побеждать.

Мирра — умничка. Но не хочется ее слишком захваливать, потому что она еще очень молодой игрок и нужно сохранить ее психику и поберечь ее нервы», — сказала Пивоварова.

В четвертом круге Australian Open Андреева уступила 11-й ракетке мира Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6).

Ранее экс вторая ракетка мира заявила, что 16-летняя россиянка «упустила очень большой шанс» на Australian Open.