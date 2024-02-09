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В «Спартаке» возникло разногласие между Абаскалем и Амаралом

Абаскаль не хочет подписывать опорника в «Спартак», несмотря на позицию Амарала

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не хочет подписывать в команду опорного полузащитника, на чем настаивает новый спортивный директор клуба Томаш Амарал. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, Абаскаль иначе видит футбол красно-белых и отмечает, что опорному хавбеку нет места при нынешней схеме. Амарал пытается убедить тренера в обратном.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Амарал приступил к работе в московском клубе с 1 января 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов.

Ранее в «Спартаке» оценили неприличный жест руководителя «Зенита».

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