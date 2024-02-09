Зобнин о жесте Медведева: рассказывать, кто кого изнасилует — не наше

Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что никак не отреагировал на неприличный жест, который председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев показал, упомянув красно-белых. Его слова передает Sport24.

«Жест Медведева к «Спартаку»? Никак не отреагировал. Мы как-то можем поменять его отношение [к «Спартаку»]? Мы готовимся, нужно все на поле показывать. А рассказывать, кто кого изнасилует — не наше», — сказал Зобнин.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале с первого дня сборов команды в ОАЭ. На нем Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к «Спартаку». Позже видео было удалено с YouTube-канала клуба.

Команды сыграют между собой в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в начале марта.

После 18 туров чемпионата страны подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте.

Ранее Роналду вытер промежность шарфом соперника.