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Сборная Ирландии отказалась пожать руки игрокам команды Израиля

Баскетболистки сборной Ирландии отказались от рукопожатия с командой Израиля

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FIBA/YouTube

Игроки женской сборной Ирландии по баскетболу отказались пожать руки представительницам национальной команды Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года в Риге. Об этом сообщает Би-би-си.

Игра прошла 8 февраля и завершилась победой израильских баскетболисток со счетом 87:57. Матч перенесли из Израиля на нейтральную площадку из-за событий в секторе Газа.

Перед игрой пресс-служба Федерации баскетбола Ирландии предупредила, что команда не будет участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях, включающих рукопожатия и обмен подарками. Во время исполнения гимнов перед матчем баскетболистки сборной Ирландии не вышли на центр площадки, выстроившись возле своей скамейки.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее 12 стран призвали ФИФА отстранить Израиль.

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