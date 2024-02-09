ФИФА выступила с заявлением по поводу «синей карточки»

Международная федерация футбола (ФИФА) считает преждевременными сообщения о введении «синей карточки». Об этом сообщает пресс-служба организации.

«ФИФА хотела бы прояснить, что сообщения о так называемой «синей карточке» на топ-уровнях футбола ошибочны и преждевременны. Любые подобные испытания, если они будут реализованы, должны ограничиваться ответственным тестированием на более низких уровнях.

ФИФА будет придерживаться данной позиции при обсуждении вопроса на годовом общем собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), которое пройдет 2 марта», — говорится в сообщении.

8 февраля стало известно, что IFAB намерен ввести «синие карточки», за которые футболистов будут наказывать 10‑минутными удалениями. По данным британского издания The Telegraph, решение о тестировании карточек может быть принято 9 февраля. На первых порах они будут использоваться в молодежном и женском футболе, а также в низших лигах.

Отмечается, что синяя карточка может быть показана за совершение явного тактического фола или явные споры с арбитром.

Ранее к введению «синих карточек» в футболе призвали относиться осторожно.