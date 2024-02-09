Российский хоккеист оторвался от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 6:2. В составе проигравшей команды заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Российский форвард продлил свою результативную серию до шести матчей. Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 51 матч, отметившись 33 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. Благодаря заброшенной шайбе в матче с «Айлендерс» россиянин упрочил свое лидерство в гонке лучших бомбардиров НХЛ.

Кучеров с 87 набранными очками продолжает возглавлять рейтинг лучших. На втором месте продолжает находиться нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 85 очков (32+53). Тройку лучших замыкает чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с 75-ю очками (33+42). Топ-6 лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (31+36).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку(113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

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