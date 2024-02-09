Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Иностранец из «Спартака» рассказал, что везет близким из России

Игрок «Спартака» Мартинс заявил, что вывез из России несколько десятков матрешек

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о любви его знакомых к русским матрешкам. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Из России я привожу в Люксембург и на Кабо-Верде легендарные матрешки! Я уже не помню, сколько десятков их раздарил, ха-ха. А люди все просят и просят... В Россию же обычно привожу каучуковые браслеты-обереги с Кабо-Верде. Дарю ребятам, если просят», — сказал Мартинс.

Мартинс родился в Люксембурге в семье выходцев из Кабо-Верде, но с самого начала выступал за сборные Люксембурга различных возрастов.

Он защищает цвета «Спартака» с января 2022 года. До этого полузащитник играл в Швейцарии за «Янг Бойз».

С 2014 года полузащитник вызывается в сборную Люксембурга.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

Красно-белые возобновят сезон в РПЛ матчем против «Зенита».

Ранее Мартинс рассказал о своем отношении к рыбалке и водке.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами