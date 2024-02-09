Иностранец из «Спартака» рассказал, что везет близким из России

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о любви его знакомых к русским матрешкам. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Из России я привожу в Люксембург и на Кабо-Верде легендарные матрешки! Я уже не помню, сколько десятков их раздарил, ха-ха. А люди все просят и просят... В Россию же обычно привожу каучуковые браслеты-обереги с Кабо-Верде. Дарю ребятам, если просят», — сказал Мартинс.

Мартинс родился в Люксембурге в семье выходцев из Кабо-Верде, но с самого начала выступал за сборные Люксембурга различных возрастов.

Он защищает цвета «Спартака» с января 2022 года. До этого полузащитник играл в Швейцарии за «Янг Бойз».

С 2014 года полузащитник вызывается в сборную Люксембурга.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

Красно-белые возобновят сезон в РПЛ матчем против «Зенита».

Ранее Мартинс рассказал о своем отношении к рыбалке и водке.