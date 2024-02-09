Роднина призвала не надеяться на выборы президента США в вопросе возвращения россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о влиянии выборов президента США на возвращение российских спортсменов на международную арену. Ее слова передает Sport24.

«Выборы в США? Для американцев — очень важное событие. А для России и российского спорта не так важно. Трамп был уже президентом. Что-то поменялось для нашего спорта? Нет.

Не нужно надеяться на какие-то выборы в США, чтобы нас вернули в спорт. Ничего этого не будет, если мы не будем нормально работать и поддерживать своих. Всегда нужно надеяться только на себя», — сказала Роднина.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

В феврале 2024 года россияне примут участие в Спартакиаде. Соревнования пройдут на территории пяти субъектов Российской Федерации.

Ранее в Париже был представлен комплект медалей предстоящей Олимпиады.