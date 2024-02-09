Стало известно, чем грозит ошибка вратаря «Спартака» Максименко

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что голкиперу московского «Спартака» Александру Максименко нужно улучшить качество игры на выходах.

По его мнению, ошибка голкипера красно-белых, которую он совершил в предсезонном матче с «Ростовом», в официальном матче могла бы привести к катастрофическим последствиям.

«Это ошибка, которую нельзя повторять в дальнейшем, в обязательном порядке тренер вратарей сделает на этом акцент. К сожалению, эта ошибка стала очередной в списке тех, которые совершать недопустимо. Такое в дальнейшем по сезону может привести к потере важных очков», — заявил Игнатьев.

7 февраля московский «Спартак» со счетом 0:3 разгромно проиграл «Ростову» в матче товарищеского турнира Winline Зимний Кубок РПЛ, который проходит в Абу-Даби. Ранее ростовчане обыграли «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 3:1.

9 февраля «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли», 11 февраля — «Ростов» с казахстанским «Кайратом».

В 2023 году победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».

Ранее «Спартак» обвинили в большом количестве брака.