Стало известно, как Вендел будет наказан за систематические опоздания

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что не имеет претензий к игрокам команды касательно их дисциплины. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Что касается дисциплины, то у меня нет ни к одному игроку на сборе претензий. Да, Вендел непростой, он опаздывал летом, были опоздания и сейчас — два раза по пять минут. Да, бывает. Но у нас нет задачи каким-то образом наказать кого-то, наложить штрафы. Несмотря на жизненные трудности, он всегда относится к работе блестяще. Все решаемо. Думаю, за опоздания он угостит ребят в ресторане, никаких проблем нет», — сказал Семак.

В СМИ появилась информация о том, что Вендел опоздал на зимние сборы «Зенита».

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Стоит отметить, что перед стартом сезона бразилец хотел покинуть «Зенит». Его возвращение в Россию затянулось, он пропустил начало летнего тренировочного сбора.

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