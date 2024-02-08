Названы лучшие кроссовки для бега зимой

Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно выбирать обувь для пробежки в зимнее время года.

«Зимой подходящая пара обуви играет особое значение: только представьте себе езду на летней резине по гололеду. Так же и с кроссовками: летние спортивные модели не подойдут. Поэтому лучшим вариантом будут беговые пары для трейла — не путать с обувью для треккинга (трейловые кроссовки предназначены для бега по пересеченной местности, а треккинговые — для походов, не требующих большой физической нагрузки. — «Газета.Ru»).

Ее главные отличия: цепкий протектор, мягкая, амортизирующая подошва, легкий синтетический материал верха — не кожа.

Также многие предпочитают обувь с мембраной, так как она защищает от промокания. Но при низких температурах я лично не вижу разницы, так как вода находится в замерзшем состоянии — это лед или снег, — и кроссовки практически не промокают», — сказал Горбашов.

Ранее температуру -25℃ назвали подходящей для пробежек на улице.