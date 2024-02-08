Булыкин назвал серьезным предстоящий матч сборных России и Сербии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии вызовет большой ажиотаж.

По его словам, исход игры будет зависеть от многих факторов.

«На какой результат рассчитывать? Все будет от того, какой состав пригласил Карпин, кого выберет на игру. Все захотят сыграть против такой сборной, будут мотивированы, плюс соберется полный стадион — пусть эта игра и не официальная, но все равно очень серьезная в футбольном плане. Думаю, что все проявят себя хорошо, нас ожидает интересное противостояние», — заявил Масалитин.

21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее Дмитрий Булыкин назвал самый громкий трансфер 2024 года в РПЛ.