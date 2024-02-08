В футболе появятся синие карточки

В футболе введут синие карточки, за получение которых будет предусмотрено удаление на десять минут, передает The Telegraph.

Синяя карточка может быть показана за совершение явного тактического фола или явные споры с арбитром.

Тестирование синих карточек начнется в ближайшее время на турнирах молодежных и женских команд, а также в низших лигах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

В следующем матче Россия сыграет с Сербией. Матч состоится в Москве 21 марта.

Ранее в Казахстане назвали интересным потенциальный матч с Россией.