Хоккеист «Автомобилиста» признался, что далек от соцсетей

Канадский форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Брукс Мэйсек признался, что не смотрит телевизор и далек от соцсетей, передает Legalbet.

«Я очень далек от социальных сетей и не люблю смотреть телевизор. Когда есть свободное время, читаю книги, гуляю, поддерживаю форму», — сказал Мэйсек.

В текущем сезоне Мэйсек провел 61 матч, набрав 47 очков за результативность (23+24).

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место, набрав 73 очка. Первое место занимает магнитогорский «Металлург», имея в активе 86 очков, на второй строчке идет омский «Авангард», имея в активе 84 балла. Замыкает тройку сильнейших уфимский «Салават Юлаев». Клуб из столицы Башкортостана имеет в активе 81 очко.

В следующем матче уральский клуб сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в Екатеринбурге. Стартовое вбрасывание запланировано на 17.00 по московскому времени.

Ранее игрок «Автомобилиста» заявил, что ему хотелось бы перезагрузиться в бане.