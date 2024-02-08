Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Зенита» Зазулин назвал главный плюс Семака перед Слуцким

Экс-игрок «Зенита» Зазулин: Семак более стабилен, чем Слуцкий

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Зазулин сравнил главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и наставника китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, передает Legalbet.

«Когда-то Слуцкий работал здорово, когда-то — неважно. У Семака такого не было пока, чтобы он где-то неважно отработал. Если брать игровые схемы, то они же тоже были разные», — сказал Зазулин.

«Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» проведут поединок на Кубке Равноправия 8 февраля. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Подопечные Слуцкого участвуют в Кубке Равноправия, который проходит с 1 по 13 февраля в Катаре. В двух стартовых турах «Шанхай Шэньхуа» обыграл катарский «Аль‑Духаиль» (1:0) и бразильский «Сантос» (4:1).

До Китая последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее В «Шанхай Шэньхуа» объяснили, почему клуб выбрал Слуцкого.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами