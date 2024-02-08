Экс-игрок «Зенита» Зазулин назвал главный плюс Семака перед Слуцким

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Зазулин сравнил главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и наставника китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, передает Legalbet.

«Когда-то Слуцкий работал здорово, когда-то — неважно. У Семака такого не было пока, чтобы он где-то неважно отработал. Если брать игровые схемы, то они же тоже были разные», — сказал Зазулин.

«Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» проведут поединок на Кубке Равноправия 8 февраля. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Подопечные Слуцкого участвуют в Кубке Равноправия, который проходит с 1 по 13 февраля в Катаре. В двух стартовых турах «Шанхай Шэньхуа» обыграл катарский «Аль‑Духаиль» (1:0) и бразильский «Сантос» (4:1).

До Китая последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

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