Экс-глава РФС: наших судей еще можно как-то наказать, а что делать с иностранным?

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не поддержал идею приглашать иностранных арбитров на матчи российского чемпионата. Его слова передает Legalbet.

«Ничего, кроме неразберихи, не жду от приглашения судей из Катара, Саудовской Аравии и Белоруссии. Там что, футбол высочайшего уровня? Или судьи, которые судят финальные матчи чемпионата мира? Не знаю, для чего это делается, какая здесь политика и какой тайный смысл. Наших судей еще можно как-то наказать, держать в рамках. Если же иностранный арбитр ошибки будет допускать, то что нам с ним делать?» — сказал Колосков.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) зимняя пауза. Клубы проводят свои тренировочные сборы за границей. Чемпионат возобновится в начале марта.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Последнюю строчку занимает «Сочи» (11 очков). На одну позицию выше располагается калининградская «Балтика» (13 очков).

Ранее перешедший из «Спартака» в «Зенит» игрок заявил, что мучился в клубе.