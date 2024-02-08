«Вашингтон» призвали надеяться не только на Овечкина

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина патриотом «Вашингтон Кэпиталз». Его слова передает Legalbet.

«Думаю, Овечкин — патриот «Вашингтона». Это знаковая фигура для клуба, города. Зачем ради рекорда строить игру вокруг него? Я не считаю, что вокруг какого-то игрока должно все вертеться.

Лидеров должно быть несколько. Понятно, что в «Кэпиталз» все играют на Овечкина, но это такое стечение обстоятельств. Надо искать хоккеистов, которые будут делать результат, надеяться не только на Овечкина», — сказал Щитов.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 45 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил 10 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 832 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 62 гола.

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