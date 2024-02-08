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Заявление Латвии по запрету турниров с россиянами назвали «концом мирового спорта»

Поздняков назвал запрет Латвии выступать с россиянами концом мирового спорта

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РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале жестко высказался о решении сейма Латвии запретить сборным своей страны играть против команд из России и Белоруссии.

«В Лозанне, словно мантру, раз за разом повторяют, что «не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях. Иначе это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сейчас». Прошло меньше года, и конец, увы, наступил.

Решение сейма Латвии — это факт внешнего управленческого воздействия на руководство МОК. Политического. Без каких-либо последствий.», — написал Поздняков.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам. За это время Россией и Белоруссией были проведены несколько соревнований на территории обеих стран.

Ранее Международную спортивную организацию обвинили в подчинении США.

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