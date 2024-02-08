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Российский футболист пожаловался на цены в Эмиратах

Футболист Бакаев о ценах в ОАЭ: это вообще жесть, сумасшествие

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о высоких ценах в Эмиратах.

«Сколько трачу в месяц? Здесь, в Эмиратах, реально очень дорого. Ты купил круассан — тысячи полторы. Это вообще жесть! Я не понимаю, как это работает! Это сумасшествие! Хватает ли мне тех 10 процентов, что я оставляю себе? Да, хватает. Я не балуюсь в плане того, чтобы пойти на шопинг, потому что в любом случае там ребенок, много моментов. Сколько стоит жизнь в Абу-Даби в месяц? Я думаю, что в рублях где-то 500 тысяч», — сказал Бакаев.

Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года после перехода из «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В текущем сезоне россиянин четыре раза выходил на поле и отметился одним ассистом.

В сентябре 2023 года Бакаев перешел в «Аль-Вахду» до лета 2024 года. В текущем сезоне россиянин провел в местном чемпионате 10 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее жалобы российских футболистов на цены назвали «ужасным кощунством».

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