«Дожили»: Костомаров опубликовал видео в честь дня своего рождения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в своих социальных сетях вложил видео в честь своего 47-го дня рождения под песню группы Сектор Газа — «30 лет».

«Мне сегодня 47. Дожили… а жизнь только начинается», — подписал видео Костомаров.

Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также он дважды выигрывал золото чемпионатов мира, и трижды — чемпионатов Европы.

В 2007 году Костомаров был награжден Орденом дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

Ранее Энберт заявил, что Костомаров очень мотивирован на то, чтобы оставаться на льду.