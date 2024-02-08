Мбаппе назвали самым невыносимым игроком в истории «Реала»

Журналист AS Томас Рончеро в своей статье на сайте издания заявил, что французский форвард Килиан Мбаппе уже задолжал мадридскому «Реалу».

«Что бы Мбаппе ни делал, он уже самый невыносимый игрок в истории «Реала». Это действительно утомительно. Он должен признать, что совершил ошибку, придя сюда. Столько, сколько он задолжал мадридскому «Реалу», почти невозможно выплатить. Он должен признать свою ошибку и знать, что деньги — не самое главное. Все наводит нас на мысль, что он не продолжит карьеру в Париже», — написал Рончеро.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ». По сообщениям СМИ, в случае перехода в «Реал» Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком команды.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 18 матчах Лиги 1, в которых сумел 20 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может обогатиться на €120 млн сразу после перехода в новый клуб.