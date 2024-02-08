Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Надоело слушать эти версии: пирожки, стаканчики»: Роднина о деле Валиевой

Роднина заявила, что ей надоело слушать разные версии по делу Валиевой

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина задалась вопросом, в какую из версий по делу Камилы Валиевой верить. Ее слова передает «Чемпионат».

«Я в этом не специалист. Надоело слушать эти версии: пирожки, стаканчики, теперь пирожное клубничное. В какую из трех верить? Не хочется предполагать, гадать на кофейной гуще», — сказала Роднина.

7 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Согласно документу, основной версией попадания запрещенного вещества в организм спортсменки называется десерт, приготовленный ее дедушкой. Сообщается, что он воспользовался разделочной доской, на которой ранее измельчал свои лекарства, содержащие триметазидин.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года. Фигуристка лишилась золота Олимпийских игр в Пекине, а также медалей высшей пробы с чемпионата России и чемпионата Европы.

Ранее врач Шестаков заявил, что экдистерон не мог случайно попасть в организм Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами