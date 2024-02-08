«Надоело слушать эти версии: пирожки, стаканчики»: Роднина о деле Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина задалась вопросом, в какую из версий по делу Камилы Валиевой верить. Ее слова передает «Чемпионат».

«Я в этом не специалист. Надоело слушать эти версии: пирожки, стаканчики, теперь пирожное клубничное. В какую из трех верить? Не хочется предполагать, гадать на кофейной гуще», — сказала Роднина.

7 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Согласно документу, основной версией попадания запрещенного вещества в организм спортсменки называется десерт, приготовленный ее дедушкой. Сообщается, что он воспользовался разделочной доской, на которой ранее измельчал свои лекарства, содержащие триметазидин.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года. Фигуристка лишилась золота Олимпийских игр в Пекине, а также медалей высшей пробы с чемпионата России и чемпионата Европы.

Ранее врач Шестаков заявил, что экдистерон не мог случайно попасть в организм Валиевой.