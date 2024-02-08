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Туктамышева выбрала между карьерой и замужеством

Российская фигуристка Туктамышева предпочла карьеру замужеству

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liza_tyktik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на YouTube-канале «Дисциплина» сделала выбор между карьерой и замужеством.

27-летняя фигуристка отметила, что предпочтет карьеру. «Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Это никак меня не обижает и не задевает. Спокойно отношусь к таким комментариям», — заявила спортсменка.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. 12 января она возобновила тренировки. По словам фигуристки, у нее закончились все шоу.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

В августе фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

Ранее Туктамышеву назвали самой сексуальной спортсменкой России.

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