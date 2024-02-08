МОК проигнорировал десятилетний юбилей Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) не отметил публикацией в социальных сетях или на официальном сайте десятилетие с момента проведения зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи.

Игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года. Традиционно пресс-служба МОК отмечает памятные даты.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

В Международном олимпийском комитете сообщили, что российские атлеты для участия в Играх 2024 года в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Также спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе.

Ранее российские флаг и гимн призвали навсегда запретить на Олимпийских играх.