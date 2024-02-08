В «Шанхай Шэньхуа» объяснили, почему клуб выбрал Слуцкого

Спортивный директор «Шанхай Шеньхуа» Шиотан Скай Сун рассказал, почему руководство китайского футбольного клуба остановилось на кандидатуре российского тренера Леонида Слуцкого. Его слова передает «Матч ТВ».

«У нас было много кандидатов на пост главного тренера, но выбрали Слуцкого за его опыт, страсть и знания. Я знаю его уже много лет, еще по работе в Англии. Мы периодически созванивались, говорили о футболе. Теперь надеемся на классный сезон вместе с ним», — заявил Сун.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Подопечные Слуцкого участвуют в Кубке Равноправия, который проходит с 1 по 13 февраля в Катаре. двух стартовых турах «Шанхай Шэньхуа» обыграл катарский «Аль‑Духаиль» (1:0) и бразильский «Сантос» (4:1). В заключительном матче китайцы встретятся с петербургским «Зенитом».

До Китая последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

Ранее российский футболист удалился в матче Кубка Франции.