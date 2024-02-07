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Миранчук стал игроком месяца в «Аталанте»

Миранчука признали лучшим игроком «Аталанты» в январе

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук признан лучшим футболистом января в команде. Об этом сообщается в социальных сетях команды.

В январе российский полузащитник провел за «Аталанту» шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

4 февраля в матче чемпионата Италии против «Лацио» «Аталанта» одержала победу со счетом 3:1. Россиянин результативными действиями не отметился и покинул поле на 64-й минуте.

Стоит отметить, что Миранчук выходит в стартовом составе в двух последних матчах чемпионата Италии.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив четыре результативных передачи. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Шарль Де Кетеларе (5+6). «Аталанта» идет на четвертом месте, набрав 39 очков.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя в итальянский клуб из «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

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