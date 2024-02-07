Валиева принимала около 60 лекарств и добавок

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть дела российской фигуристки Камилы Валиевой, в которой сказано, что согласно данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) спортсменка в период с 2020 по 2021 год принимала около 60 различных разрешенных медицинских препаратов и добавок.

7 февраля CAS объявил, что в положительной пробе Валиевой, помимо запрещенного триметазидина, было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее сообщалось, что МВД провело проверку окружения Валиевой по делу о допинге.