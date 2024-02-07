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Стал известен второй финалист Кубка Азии

Катар обыграл Иран и вышел в финал Кубка Азии

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Thaier Al-Sudani/Reuters

Во втором полуфинальном матче Кубка Азии Катар встречался со сборной Ирана. Победу в этом противостоянии одержали хозяева турнира. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Катара.

Счет в матче был открыт на четвертой минуте бывшим нападающим петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном. Иранец забил ударом через себя. Джассем Абулсаллам через 13 минут счет сравнял. Незадолго до перерыва Акрам Афиф вывел хозяев вперед.

В начале второго тайма Алиреза Джаханбакш реализовал пенальти и сравнял счет в матче. За восемь минут до окончания встречи Алмоез Али принес своей команде победу.

В финале Катар сыграет с Иорданией, который в своем полуфинальном матче обыграл Южную Корею со счетом 2:0.

Финальный матч между этими командами пройдет 10 февраля. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что сборная Катара вышла во второй подряд финал Кубка Азии. В 2019 году команда уверенно обыграла сборную Японии со счетом 3:1 и завоевала свой первый подобный трофей.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» намерен совершить самый дорогой трансфер в истории футбола.

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