Соболенко предсказали множество побитых рекордов

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от победы Арины Соболенко на Australian Open — 2024 и ответила на вопрос, способна ли белорусская теннисистка стать таким же лидером в женском теннисе, каким была когда-то Серена Уильямс.

«Арина однозначно способна бить рекорды. Не знаю, насколько легендарной она может стать и сможет ли побить рекорды Серены, но это явно не последний «Большой шлем» в ее карьере, потому что Арина постоянно улучшает свою игру, работает над собой психологически и растет как личность, что немаловажно для тенниса.

Она старается всесторонне себя развивать, а сейчас в мужском и женском теннисе это крайне важно, потому что нельзя стоять на месте. Конкуренция очень высокая. Если ты не продолжаешь развиваться, то тебя очень быстро обойдут, и ты вылетишь сначала из топ-5, потом — из топ-10, и будет крайне сложно возвращаться назад.

У Арины в этом плане все в порядке: она всегда смотрит вперед, и анализирует вместе с командой, что можно улучшить», — сказала Пивоварова.

Соболенко выиграла Australian Open второй раз подряд. В финале белорусская теннисистка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2 за 1 час 16 минут.

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