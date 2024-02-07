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Антирекордную серию Рублева на турнирах «Большого шлема» призвали игнорировать

Пивоварова: у Рублева было мало шансов выйти в полуфинал Australian Open

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EDGAR SU/REUTERS

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» призвала не обращать внимание на то, что Андрей Рублев до сих пор ни разу не смог преодолеть стадию четвертьфинала на турнирах «Большого шлема».

На Australian Open — 2024 россиянин проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 4:6, 6:7, 3:6. Это стало десятым поражением Рублева в четвертьфинале на турнирах «Большого шлема», что является антирекордом.

По мнению Пивоваровой, в этой серии неудач не прослеживается тенденции, поскольку каждый «мэйджор» стоит особняком.

«Я думаю, не стоит делать акцент на том, что Рублев никак не может пройти стадию четвертьфинала. Каждый турнир «Большого шлема» особенный по-своему. На этом Australian Open у него было объективно мало шансов выйти в полуфинал, потому что уровень Янника Синнера не позволил бы этого. Но впереди еще целый сезон, чтобы улучшить свою игру и ментально подготовиться к тому, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема» и Мастерсы в этом году. Будем ждать от Рублева таких результатов и желаем ему удачи», — сказала Пивоварова.

Ранее экс вторая ракетка мира заявила, что Рублев спрогрессировал сильнее Медведева.

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